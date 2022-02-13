شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاق #الحرب_العالمية_الثالثة يتصدر الترند.. هل اقتربت ساعة الصفر؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “الحرب العالمية الثالثة” الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بعد تسارع وتيرة الأحداث والتصريحات في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتداول المغردون تحت هذا الهاشتاق الكثير من الصور لضحايا الحروب، في حين ذهب آخرون للتحذير من نتائج الحروب والصراعات التي تؤدي إلى نتائج كارثية.

وأشار البعض إلى أن الحرب العالمية الثانية انتهت بكارثة إنسانية حقيقية؛ إذ قُتل أكثر من 60 مليون شخص.

من جهة أخرى، يرى خبراء ومراقبون أن المسألة أعقد وأبعد من كونها مجرد خلافات حدودية وحساسيات قومية بين موسكو وكييف، وفقًا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز اليوم الأحد.

ويقول المحللون إن ثمة لعبة أمم كبرى تدور رحاها الآن في هذا الجزء الحساس من العالم، خاصة أنه شكّل على الدوام صاعق تفجير وخط تماس قلق تاريخيا بين روسيا والدول الغربية.

ويرون أن هذا ما يفسر أيضا حدة المواقف الأميركية والأوروبية المحذرة لموسكو من مغبة اجتياحها للأراضي الأوكرانية، والتي يبدو أنها تحولت ساحة لتصفية حسابات معقدة ومتداخلة بين لاعبين دوليين كبار، ومدخلا لمحاولات موسكو استعادة مجالها الحيوي في حدائقها الخلفية التاريخية السوفيتية والقيصرية .

من جهة أخرى، فإنه اعتبارا من اليوم الاثنين، سيكون المجال الجوي الأوكراني مغلقا عمليا أمام حركة الطيران بمبادرة من شركات التأمين الغربية؛ حسب موقع قناة “RT”.

وفي الإطار نفسه، طلبت أمريكا وبريطانيا من مواطنيهما مغادرة أوكرانيا فورا خوفا من غزو روسي وشيك جدا؛ وكذلك طلب الاتحاد الأوروبي من موظفيه الدبلوماسيين مغادرة كييف، باستثناء الذين لهم أولوية قصوى.

وعلى وقع تلك التحركات، طالبت عدد من الدول العربية جالياتها في كييف بالمغادرة الفورية، كان أولها المملكة، والكويت والإمارات والجزائر وعدد كبير من الدول العربية.