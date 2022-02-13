شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إصابة عدة أشخاص في انهيار مفاجئ بمطعم في لندن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عدة أشخاص بعد انهيار طابق «مزانين» داخل مطعم في لندن، فيما تم إنقاذ 8 أشخاص آخرين.

ووقع الحادث بمطعم في حي روتش رود بمنطقة هاكني ويك شرقي لندن، فيما قالت هيئة الإطفاء في لندن إن عددا من الأشخاص تلقوا الإسعافات في مكان الحادث، ونقلوا إلى المستشفيات بعد استدعاء طواقم الإطفاء الساعة 0450 مساء.

وذكر شاهد عيان لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا: "كان هناك ضجيج تصدع وبدأ الغبار يظهر، ركضت أنا وصديقي إلى الجانب ونزل كل شيء للتو في ثوان"، مضيفا: "إنه من حسن الحظ أنه لم يكن هناك المزيد من الأشخاص يجلسون أسفل السقف المتوسط "الميزانين" مباشرة.