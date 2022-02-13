شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أوكراني : لا جدوى من إغلاق أوكرانيا مجالها الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال ميخائيلو بودولياك، وهو أحد مستشاري مدير مكتب الرئيس الأوكراني، اليوم الأحد إن أوكرانيا لا ترى جدوى من إغلاق مجالها الجوي وسط التصعيد مع روسيا، وذلك بعد أن حذرت الولايات المتحدة من أن القوات الروسية قد تغزو الدولة الواقعة في شرق أوروبا في أي وقت.

وقالت شركة الطيران الهولندية كيه.إل.إم أمس السبت إنها ستتوقف رحلاتها إلى أوكرانيا على الفور، بينما ذكرت شركة الطيران الأوكرانية سكاي أب اليوم الأحد أنها اضطرت إلى تحويل مسار إحدى رحلاتها بعد أن منعت الجهة مالكة الطائرة المستأجرة الرحلة من دخول المجال الجوي الأوكراني.

وقال بودولياك "النقطة الأهم هي أن أوكرانيا نفسها لا ترى أي جدوى من إغلاق المجال الجوي. هذا هراء. وفي رأيي يشبه نوعا من الحصار الجزئي".

وأضاف : "إذا قررت شركات طيران معينة إعادة ترتيب جدول الرحلات فهذا بالتأكيد لا علاقة له بقرارات أو سياسات دولتنا".

وقامت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ودول أخرى بتقليص أو إجلاء موظفي السفارات ونصحوا رعاياهم بعدم السفر إلى أوكرانيا وسط تصاعد الأزمة.