12 فبراير , 2022
شنق (تعبيرية).
لقي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات حتفه شنقاً بالمكان المسمى مشتة الزوابي بلدية الشيقارة، في ولاية ميلة الجزائرية وفق ما أفادت صحيفة «النهار».
وقال بيان لمصالح الحماية المدنية بولاية ميلة: «تدخلت الوحدة الثانوية للحماية لسيدي مروان، لأجل إجلاء ونقل جثة طفل من جنس ذكر بمشتة الزوابي في بلدية الشيقارة».
وأضاف البيان أن جثة الضحية وجدت ملقاة على الأرض وسط بستان يبعد حوالي 30 متر عن مقر السكن العائلي.
إلى ذلك، أكد البيان أن «الضحية متوفي بعين المكان له آثار الشنق حول الرقبة حوّل من طرف ذات المصالح إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ميلة».
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع طفل شنقاً في ولاية جزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.