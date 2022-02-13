مصرع طفل شنقاً في ولاية جزائرية

لقي طفل يبلغ من العمر 9 سنوات حتفه شنقاً بالمكان المسمى مشتة الزوابي بلدية الشيقارة، في ولاية ميلة الجزائرية وفق ما أفادت صحيفة «النهار».

وقال بيان لمصالح الحماية المدنية بولاية ميلة: «تدخلت الوحدة الثانوية للحماية لسيدي مروان، لأجل إجلاء ونقل جثة طفل من جنس ذكر بمشتة الزوابي في بلدية الشيقارة».

وأضاف البيان أن جثة الضحية وجدت ملقاة على الأرض وسط بستان يبعد حوالي 30 متر عن مقر السكن العائلي.

إلى ذلك، أكد البيان أن «الضحية متوفي بعين المكان له آثار الشنق حول الرقبة حوّل من طرف ذات المصالح إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ميلة».