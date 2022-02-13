حملة فلسطينية لإنقاذ المرضى في السجون الإسرائيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دعت الفصائل الفلسطينية في غزة اليوم الأحد، إلى يوم "غضب" في الأراضي الفلسطينية غداً الإثنين تضامناً مع الأسرى في سجون إسرائيل.



وقال للجنة الأسرى في السجون الإسرائيلية، إن "المعركة مستمرة ضد إجراءات إدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى ولا تراجع عنها طالما استمرت تلك الإجراءات ونحن مستعدون لذلك".

وبالتزامن عقدت هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير بالتعاون مع منظمات أهلية وحقوقية مؤتمراً صحافياً في مدينة رام الله لمساندة حملة "الحياة حق" تضامناً مع الأسرى.

وحسب بيان تُلي في المؤتمر، تهدف الحملة إلى "فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى المرضى وإعلاء صوتهم في ضوء ما يتعرضون له من ظلم وإجحاف وإهمال طبي".

وذكر البيان أن أكثر من نحو 550 أسيراً يعانون من أمراض بدرجات مختلفة في سجون إسرائيل وهم في حاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، بينهم أسرى يعانون من السرطان والأورام بدرجات مختلفة.

ومنذ أيام بدأ الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل خطوات تصعيدية رفضاً لما وصفوه عقوبات تفرضها إدارة مصلحة السجون ومنها الإهمال الطبي أو إخضاعهم للتفتيش.

وتعتقل إسرائيل أكثر من 4 آلاف أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاماً قيد الاعتقال.