شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تتجاوز حاجز14 مليون إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز 14 مليون إصابة بعدما سجلت 197949 إصابة مقابل203766 إصابة ما يمثل انخفاضا بعدد الاصابات مقارنة باليوم السابق عليه ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 14 مليونا و 133ألفا و 509 إصابات.



و أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي انخفاض عدد الوفيات بعدما تم رصد / 706 / حالات وفاة مقارنة بيوم أمس الذي شهد / 729 / وفاة ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 340ألفا و248 حالة وفاة ، مع تماثل 101568 مريضا للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 11 مليونا و235 ألفا و8597 حالة شفاء.