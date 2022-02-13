شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يرصد أهداف الحوكمة على مستوى الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك في إنفوجراف أهداف الحوكمة على مستوى الشركات، من بينها تعظيم ثروة المساهمين وحماية مصالحهم وتحقيق العدالة والشفافية مكافحة الفساد، ومنع المتاجرة بالسلطة والحد من التعسف ومراعاة مصلحة المجتمع والموظفين.

يذكر أن الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رصدت من قبل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك في إنفوجراف أهداف مبادرة حياة كريمة، جاء فيه أنه يعمل عليه مثلث التنمية وهى الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وأن المشروع يخاطب 58 مليون مصرى، ويستهدف كل القرى خلال 3 سنوات و يقدم خدمات النية التحتية والصحة والتعليم.

كما رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك في إنفوجراف أهم الفئات المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، تضمنت كبار السن وذوى الهمم والنساء المعيلات والمطلقات والأيتام والأطفال.