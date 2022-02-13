شكرا لقرائتكم خبر عن حشد نصف قواته على حدودها ويقول ليس هناك حرب.. ماذا يريد “بوتن” من أوكرانيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

طرحت صحيفة “الجارديان” البريطانية سؤالا بعنوان: ماذا يريد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن من أوكرانيا؟

وتقول الصحيفة إن المتحدثين الرسميين في روسيا ينفون يوميا وجود أي نية لدى موسكو لغزو أوكرانيا، وفعل ذلك أيضا بوتن عندما استقبل الرئيس الفرنسي،إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، وعندما تحدث عبر الهاتف مع نظيره الأميركي جو بايدن، أمس السبت.

وتكمن المشكلة إن كانت النوايا سلمية كما يقول بوتن؛ فلماذا حشد أكثر من نصف القوات المسلحة الروسية، بما يزيد على 130 ألف جندي على حدود أوكرانيا؟

ما الذي يحرّك بوتن؟

يبدو أن بوتن تحسر كثيرا على خسارة دول مثل إستونيا ولاتفيا وبيلاروسيا وجوريا وليتوانيا وأوكرانيا؛ بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، كما تقول “الجارديان” البريطانية.

ويأمل بوتن في أن يُظهر للغرب وللروس أيضا أن روسيا لا تزال قوة عظمى، رغم أنها بحسب معظم مقاييس مخزونات الأسلحة النووية والجغرافيا؛ قوة متوسطة الحجم.

لماذا أوكرانيا؟

يعترض بوتن على اقتراب أوكرانيا المتزايد من الناتو، كما يعارض تطوير كييف لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. فضلا عن أن أوكرانيا ديمقراطية، وتتمتع بحرية التعبير وحرية الإعلام، وفي المقابل، لا يتمتع الروس بمثل هذه الحريات، لذلك فإن حذوا حذو جيرانهم، فلن يستمر بوتن طويلا في الحكم.

والحنين إلى الماضي جزء من فكر بوتن، الذي يعتبر أوكرانيا جزءا لا يتجزأ من روسيا التاريخية وفقدانها هزيمة لروسيا في الحرب الباردة.

تعزيز الانتصار

وعلى المستوى الداخلي، يريد بوتن انتصارا كبيرا لتعزيز وضعه الداخلي، وصرف النظر عن الفساد المستشري في النظام وتبرير المصاعب التي يعاني منها الروس نتيجة العقوبات الغربية المفروضة بعد هجومه الأول على أوكرانيا في عام 2014.

مطالب بوتن

حتى ينزع بوتن فتيل الأزمة، يريد تعهدا من الغرب بعدم قبول أوكرانيا (أو جورجيا ومولدوفا) أعضاءً في حلف “الناتو” إلى الأبد.

ويريد أيضا أن ينسحب الحلف من البلدان التي يسميها بـ “المواجهة” مثل بولندا ورومانيا وبلغاريا، والتي كانت في السابق ضمن حلف وارسو البائد.

كما يريد من كييف قبول وضع الحكم الذاتي لمنطقة دونباس والتخلي عن مطالبتها بشبه جزيرة القرم.

أما الأهداف الأكثر طموحا فهي إعادة تصميم “البنية الأمنية” في أوروبا، لترسيخ نفوذ روسيا وتوسيع نطاقها الجيوسياسي، وكنت إجابة الولايات المتحدة على غالبية هذه المطالب بـ”لا”، لذلك اشتعلت الأزمة الحالية.