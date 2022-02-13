شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا وكندا تعلقان العمل في كييف.. والمملكة تطالب رعاياها بالمغادرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، مؤقتا العمل في سفارتها بالعاصمة الأوكرانية كييف، وسط تصاعد المخاوف من حدوث غزو روسي.

كما دعت الولايات المتحدة موظفيها في بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى مغادرة أوكرانيا.

وكانت سفار المملكة في كييف، قد دعت جميع المواطنين السعوديين الموجودين في أوكرانيا إلى سرعة التواصل مع السفارة لتسهيل مغادرتهم فورا وفق "عكاظ".

كما دعت وزارة الخارجية الليبية، رعاياها المقيمين في أوكرانيا، إلى مغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم.

من جانبها علّقت الحكومة الكندية، أمس السبت، أعمال السفارة في كييف بأوكرانيا مؤقتًا، ونقلت العاملين فيها إلى مدينة لفيف، غربي أوكرانيا، نظرًا للتوترات على الحدود الروسية الأوكرانية.

حثت وزارتا الخارجية الفرنسية والدنماركية ، أمس السبت، مواطنيها على عدم السفر إلى أوكرانيا، بسبب مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

فيما حذرت وزارة الخارجية التشيكية من السفر إلى أوكرانيا وبيلاروسيا بسبب تصاعد التهديد بغزو عسكري روسي لأوكرانيا.

ووسط تصاعد التوترات، طالب الكرملين الناتو بتقييد أنشطة الحلف في أوروبا الشرقية والتعهد بعدم إضافة أي جمهوريات سوفيتية سابقة - مثل أوكرانيا - كأعضاء جدد.