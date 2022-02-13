شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية توفر اختبارات كورونا الذاتية في المتاجر والصيدليات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرحت إدارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية اليوم الأحد بأن أدوات الفحص الذاتي التي تكفي لـ30 مليون شخص سوف تكون متاحة في الصيدليات ومتاجر الأحياء المحلية لمدة أسبوعين، بدءا من هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن الإدارة أنها سوف توزع أيضا مستلزمات الفحص الذاتي على 24 مليون شخص في عيادات فحوص كورونا والمنشآت المعرضة لعدوى الفيروس اعتبارا من يوم الاثنين.

وعلى خلفية الزيادة في عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج المنزلي، أعلنت الحكومة في وقت سابق عن حظر المبيعات عبر الإنترنت لأدوات الاختبار اعتبارا من اليوم الأحد، وتقييد شراء الأدوات مؤقتا بخمس وحدات لكل شخص في المكان الواحد لمدة ثلاثة أسابيع، من أجل استقرار إمدادات الأدوات.

وتم اتخاذ القرار وسط المخاوف من أي سلوكيات محتملة لاحتكار أدوات الاختبار الذاتي، بعد زيادة عدد المرضى المصابين بالمتحور أوميكرون الخاضعين للعلاج في المنزل.