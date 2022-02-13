شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إحباط محاولة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثرت القوات الأمنية العراقية صباح اليوم الأحد على عبوة ناسفة معدة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية اليوم عن مصدر أمني قوله إن "القوات الأمنية قطعت وبشكل مؤقت طريق تقاطع البطحاء في مدينة الناصرية نتيجة العثور على عبوة ناسفة معدة للتفجير واستهداف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف".

وأضاف المصدر أن قوة من مكافحة المتفجرات تقوم بواجبها لرفع العبوة.