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العراق: إحباط محاولة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف

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الدمام - شريف احمد - عثرت القوات الأمنية العراقية صباح اليوم الأحد على عبوة ناسفة معدة لاستهداف ارتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" العراقية اليوم عن مصدر أمني قوله إن "القوات الأمنية قطعت وبشكل مؤقت طريق تقاطع البطحاء في مدينة الناصرية نتيجة العثور على عبوة ناسفة معدة للتفجير واستهداف ارتال الدعم اللوجستي للتحالف".

وأضاف المصدر أن قوة من مكافحة المتفجرات تقوم بواجبها لرفع العبوة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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