مصر تسجل 2145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة

12 فبراير , 2022 لقاحات (أ ف ب) سجلت وزارة الصحة المصرية 2145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 وفاة يوم السبت، مقارنة مع 2179 إصابة و61 وفاة في اليوم السابق. وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 452821 من ضمنهم 385390 حالة تم شفاؤها، و23292 حالة وفاة.

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