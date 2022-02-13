شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تؤكد أن الوضع "تحت السيطرة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

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قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الأحد، أنه لم يكن هناك "أي تغيير محوري"، في الوضع، على الحدود الأوكرانية والأراضي المحتلة، في الأيام القليلة الماضية.



ونقلت وكالة بلومبرغ اليوم عن كوليبا، أن "أوكرانيا تواصل العمل بنشاط مع شركائنا وداخل البلاد"، مضيفاً أن الدبلوماسية لا تزال السبيل الوحيد لتسوية الأزمة.

وتابع "أوكرانيا ليست وحدها، لا يزال الوضع تحت السيطرة، وأوكرانيا مستعدة لأي سيناريوهات".