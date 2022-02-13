فرنسا تؤكد أنه لا شيء في كلام بوتين يشير إلى استعداده لغزو أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقل شيئاً خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو،ن أمس السبت، يشير إلى أنه يستعد لغزو أوكرانيا.



وقال المسؤول للصحافيين بعد أن تحدث ماكرون وبوتين عبر الهاتف، 90 دقيقة تقريباً: "لا نرى ما يشير في تصريحات الرئيس بوتين، إلى أنه سيمضي قدماً في الهجوم".

وأضاف "رغم ذلك نحن متيقظون ومتأهبون جداً تجاه الموقف العسكري الروسي لتجنب الأسوأ".

وأكد أن فرنسا ستوصي الآن مواطنيها بتجنب السفر إلى أوكرانيا.