شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تدين اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزراء خارجية اليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة أمس السبت، وقوفهم صفاً واحداً ضد كوريا الشمالية التي أجرت عدة اختبارات لصواريخ بالستية.



وبعد يوم من الاجتماعات في هونولولو، أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والكوري الجنوبي تشانغ أوي يونغ، والياباني هاياشي يوشيماسا، إطلاق الصوارخ السبعة باعتبارها "مزعزعة للاستقرار"، وفق بيان مشترك، وأفادوا أن على بيونغ يانغ "وقف أنشطتها غير القانونية والانخراط بدل من ذلك في الحوار".

وشدد الدبلوماسيون الثلاثة على التزامهم بنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بأكملها واستعدادهم لاستئناف المحادثات مع بيونغ يانغ، التي لم تستجب لمساعي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للتقارب على مدى العام الماضي.