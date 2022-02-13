ميشال عون يعلن تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سيدرس الثلاثاء المقبل كيفية تذليل الصعوبات المالية لتوفير اعتمادات إجراء الانتخابات.



وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان السبت، إنه "منعاً لأي التباس، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 15 مايو (أيار) المقبل".

وأضاف البيان "أما بالنسبة إلى تذليل الصعوبات المالية التي تواجه توفير الاعتمادات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، فإن مجلس الوزراء سوف يدرس طلب وزارة الداخلية في هذا الصدد لاتخاذ التدابير اللازمة والاعتمادات المطلوبة لذلك، في جلسته المقررة يوم الثلاثاء المقبل في قصر بعبدا".

يذكر أنه من المقرر أن يصوت اللبنانيون في الداخل لاختيار مجلس نيابي جديد، يوم الأحد الموافق 2022/5/15، فيما سيصوت الموظفون، الذين سيشاركون بالانتخابات، يوم الخميس الموافق 2022/5/12.

فيما سيجري تصويت اللبنانيين بالخارج، يوم الجمعة الموافق 2022/5/6 أو يوم الأحد الموافق 2022/5/8، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع.