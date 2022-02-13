بولندا وسلوفاكيا والتشيك تحذّر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دعت بولندا مواطنيها إلى الإحجام عن السفر إلى أوكرانيا لغير دواعي الضرورة في ضوء المخاوف المتنامية بشأن هجوم روسي وشيك على جارتها.



وأعلنت وزارة الخارجية في وارسو أمس السبت أن البولنديين المقيمين في أوكرانيا يجب أن يسجلوا بياناتهم على بوابة حكومية لاحتمال التواصل معهم وإعداد كل شيء للرحيل المحتمل.

وأصدرت سلوفاكيا تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى أوكرانيا. وذكرت وزارة الخارجية في براتيسلافا أنه سيتم إجلاء أسر طواقم البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا.

كما حذرت التشيك تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى أوكرانيا وبيلاروسيا، ونصحت مواطنيها بمغادرة الدولتين إن أمكن. ومن المقرر أن تغادر أسر دبلوماسيي التشيك في كييف البلاد.