شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية يتقدم باقتراح برغبة لتفعيل يوم النشيد الوطنى بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة موجه إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن تفعيل يوم النشيد الوطنى بالمدارس والجامعات المصرية، يأتي ذلك استنادا للمادة 133 من الدستور وإعمالا بنص المادة الخامسة من مواد الإصدار للقانون 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ وإعمالا لنص المادة 113 من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

جاء في الاقتراح أن العلم المصرى والنشيد الوطنى بحسب المادة 223 من الدستور وقانون 14 لسنة 2014 هما رمز الدولة المصرية، وأحد رموز الانتماء والوطنية، وغرسه في عقول أبنائنا يعزز من انتمائهم للوطن، ويعلى قيم الهوية الوطنية لديهم ، متابعا:"لذلك نجد أهمية بالغة أن يكون هناك وقت مخصص في نهاية كل أسبوع للنشيد الوطنى بحيث يقف الطلاب احتراما للعلم ويقوموا بإلقاء النشيد الوطنى" .