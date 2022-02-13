ماكرون كرّر لبوتين عزم الغرب على الرد وسيتشاور مع بايدن مجدداً

باريس: كرر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية السبت عزم الدول الغربية على الرد إذا نفذت موسكو عملية عسكرية في اوكرانيا، بحسب الاليزيه.

واوردت الرئاسة الفرنسية ان ماكرون سيواصل جهوده الدبلوماسية لتجنب التصعيد عبر الاتصال السبت بالرئيس الاميركي جو بايدن والمستشار الالماني اولاف شولتس والرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي.

وقال مستشارو الرئيس الفرنسي: نشعر بأن فلاديمير بوتين لا يزال عند القواعد نفسها (في ضوء) عدائيته الواضحة واعتباره أنه ليس الطرف الذي بادر الى التصعيد بل الغربيون الذين دنوا من الحدود الروسية.

واضافوا أن هدفه هو تحقيق مكسب يقضي بحياد اوكرانيا. هو يعلم أن ذلك غير مقبول (بالنسبة الى الغربيين) وأن مناوراته العسكرية تنطوي على خطر تصعيد اضافي، معتبرين أنه لا يزال في وضع استفزازي، مع الحرص في الوقت نفسه على إبقاء كل خياراته مفتوحة.

واوضح الاليزيه أن فرنسا في صدد تعزيز نصائحها لمواطنيها بتفادي التوجه الى اوكرانيا، لا أن تطلب منهم مغادرة البلاد.

وعن تحذيرات واشنطن التي تخشى هجوما روسيا وشيكا على اوكرانيا، رد الاليزيه ان لديه تقييمه الخاص وقال: نريد الحفاظ على موقف منسق موحد ومتين، مع إمكان (فرض) عقوبات على روسيا إذا جازفت بشن هجوم.

واكد أن المطلوب هو تعزيز سيادة اوكرانيا وأمنها.

وخلال المكالمة الهاتفية التي جاءت إثر زيارة ماكرون لموسكو بداية الاسبوع، كرر الرئيس الروسي أن ليس لديه نيات هجومية وهو مستعد للتفاوض حول المواضيع التي نوقشت الاثنين، وبينها انسحاب القوات الروسية من بيلاروس، وفق الاليزيه.

لكن الرئاسة الفرنسية شددت على وجوب التحقق من هذه النيات، واضافت ان الاولوية لدى الرئيس الفرنسي هي توفير الظروف لحوار يتيح الحصول على ضمانات أمنية، بدءا بأوكرانيا.