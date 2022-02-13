عبوة ناسفة تعطل حركة السير في الناصرية - عاجل

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "طريق تقاطع البطحاء في الناصرية شهد قطعا مؤقتا نتيجة العثور على عبوة ناسفة معدة للتفجير واستهداف ارتال الدعم اللوجستي".

وأشار المصدر إلى أن "قوة من مكافحة المتفجرات تقوم بواجبها الان لرفع العبوة".

