اخبار العالم

عبوة ناسفة تعطل حركة السير في الناصرية - عاجل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر عبوة ناسفة تعطل حركة السير في الناصرية - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانقطاع طريق "تقاطع البطحاء" في الناصرية بعد العثور على عبوة ناسفة.
وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "طريق تقاطع البطحاء في الناصرية شهد قطعا مؤقتا نتيجة العثور على عبوة ناسفة معدة للتفجير واستهداف ارتال الدعم اللوجستي".

وأشار المصدر إلى أن "قوة من مكافحة المتفجرات تقوم بواجبها الان لرفع العبوة".

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا