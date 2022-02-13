انت الان تتابع خبر عبوة ناسفة تعطل حركة السير في الناصرية - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بانقطاع طريق "تقاطع البطحاء" في الناصرية بعد العثور على عبوة ناسفة.
وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "طريق تقاطع البطحاء في الناصرية شهد قطعا مؤقتا نتيجة العثور على عبوة ناسفة معدة للتفجير واستهداف ارتال الدعم اللوجستي".
وأشار المصدر إلى أن "قوة من مكافحة المتفجرات تقوم بواجبها الان لرفع العبوة".
وأشار المصدر إلى أن "قوة من مكافحة المتفجرات تقوم بواجبها الان لرفع العبوة".