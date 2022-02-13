أمريكا تجلي موظفيها بمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا من أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بدأ الموظفون الأمريكيون في بعثة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا اليوم الأحد، مغادرة شرق أوكرانيا.



وتأتي هذه التحركات استكمالا لعمليات الإجلاء من أوكرانيا، التي بدأت أمس السبت، من جانب عدة دول غربية وعربية، وذلك بعد تحذيرات واشنطن الجمعة الماضية، بغزو روسي محتمل.

ولم تفلح جهود الوساطة والاتصالات المتبادلة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدة قادة حول العالم آخرهم نظيره الأمريكي جو بايدن في تهدئة روع الدول أو حسم مسألة عدم التدخل الروسي في أوكرانيا، بعد أن حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي قرب حدود كييف.

وكانت الولايات المتحدة أمرت بسحب شبه كامل للجنود الأمريكيين المتبقين في أوكرانيا، حيث يدربون القوات الأوكرانية بهدف "إعادة نشرهم في مواقع أخرى في أوروبا"، على ما أعلن المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي السبت.

وأوضح كيربي في بيان أن وزير الدفاع لويد أوستن اتخذ القرار بشأن العناصر الـ160 من الحرس الوطني من ولاية فلوريدا "حرصا على سلامتهم وأمنهم"، بعدما أعلنت واشنطن الجمعة أن روسيا قد تجتاح أوكرانيا "في أي وقت".

وانضمت أستراليا ونيوزيلندا وألمانيا وهولندا أمس السبت إلى الدول التي حثت مواطنيها على مغادرة أوكرانيا. وقالت واشنطن أمس إن الغزو الروسي، الذي سيبدأ على الأرجح بهجوم جوي، يمكن أن يقع في أي وقت.

ونفت موسكو مرارا صحة رواية واشنطن، قائلة إنها حشدت ما يزيد على 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية للحفاظ على أمنها من عدوان حلف شمال الأطلسي.