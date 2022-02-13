ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 410 ملايين و784 ألفا و858 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 410 ملايين و784 ألفا و858 مصابا، حتى صباح الأحد.



وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و829 ألفا و297 حالة، فيما تعافى 331 مليونا و11 ألفا و110 حالة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، تسجيل 67 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، انخفاضا من 99 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 28 من الإصابات جديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 40 حالة قبل يوم.

وسجلت الصين 34 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 41 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون برالصين الرئيسي قد سجل حتى يوم السبت 106930 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية سجلت زيادة قياسية جديدة في إصابات فيروس كورونا، السبت، بلغت 56431 إصابة.

وذكرت الوكالة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ مليونا و350630، بينما بلغ عدد الوفيات 7081 حالة، بين عدد السكان البالغ 52 مليون نسمة.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، السبت، تسجيل 26247 إصابة جديدة بفيروس كورونا و579 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات بالمكسيك منذ بدء الجائحة إلى 5 ملايين و283852 إصابة والوفيات إلى 312697.

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، أنها سجلت 140234 إصابة جديدة بفيروس كورونا و896 وفاة إضافية بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل منذ بدء الجائحة 27 مليونا و425743 إصابة بفيروس كورونا و638048 وفاة.