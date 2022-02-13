شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة لـ"أفريقية النواب": فرص كبيرة للتعاون مع الدول الأفريقية في مجال الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع استراتيجية قطاع الكهرباء في مقدمة أولوياتها عددا من المحاور المهمة في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تعريز العلاقات المصرية الأفريقية، وفي مقدمتها إقامة شراكات مع الدول الأفريقية في المجالات المتنوعة للكهرباء والطاقة المتجددة بمشاركة القطاع الخاص.

وتؤكد المذكرة المقدمة من وزارة الكهرباء للطاقة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي، وجود فرص كبيره للتعاون مع الدول الأفريقية في مجال الطاقة المتجددة بصفة عامة وفي توريد وتنفيذ نظم الطاقة التركيز على أنظمة الطاقة الشمسية بصفة خاصة وذلك حسب احتياجات الدول الأفريقية، ومنها إنارة القرى والمناطق النائية والمعزولة عن الشبكات، والتركيز علي أنظمة الطاقة الشمسية بالمنازل والمدارس والمستشفيات، ومشروعات الاستهلاك الذاتي للقطاعات الصناعية والتجارية.