شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا يشكك في الغزو الروسي ويدعو مواطنيه للهدوء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن التحذيرات من غزو روسي وشيك لبلاده يثير “الهلع”، مطالباً بدليل قاطع على هجوم مخطط له.

وأضاف زيلينسكي أمام الصحافيين: “كل هذه المعلومات تثير الهلع فحسب، ولا تساعدنا”. وأوضح أنه “إذا كان لدى أي شخص معلومات إضافية حول احتمال حدوث غزو بنسبة 100% فليزودنا بها”، بحسب سكاي نيوز.

دعا زيلينسكي من يتحدثون عن تخطيط روسيا لغزو بلاده في 16 فبراير الحالي، لتقديم أدلة على صحة هذه المزاعم “إن وجدت”. واعتبر أن الإعلام يغص بالمعلومات حول “تصعيد عميق واسع النطاق من جانب روسيا”.

ومع ذلك، قال زيلينسكي إن أوكرانيا يجب أن تكون مستعدة لأي خطوات “من وراء أي حدود”.