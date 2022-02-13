شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تخلي سفارتها في كييف وتطالب الصين بهذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكدت أستراليا، الأحد، أنها بدأت في إخلاء سفارتها في كييف بأوكرانيا، في ظل التدهور السريع للأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية، ودعا رئيس الوزراء سكوت موريسون الصين إلى عدم التزام الصمت بشأن الأزمة.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، في بيان، إن تعليمات صدرت لموظفي السفارة في كييف بالانتقال إلى مكتب مؤقت في مدينة لفيف الواقعة بغرب أوكرانيا على بعد حوالي 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا، بحسب سكاي نيوز.

وأضافت: “نواصل نصيحتنا للأستراليين بمغادرة أوكرانيا على الفور بالوسائل التجارية”.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي موريسون إن الوضع “وصل إلى مرحلة خطيرة”، وأضاف أن “الإجراءات العدوانية أحادية الجانب التي تتخذها روسيا لتهديد أوكرانيا والتنمر عليها غير مقبولة على الإطلاق”.

ودعا موريسون، الذي جمدت حكومته العلاقات مع الصين، بكين لإعلان موقفها من الأزمة الأوكرانية بعد أن انتقدت الصين اجتماعا لوزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند في ملبورن الأسبوع الماضي.

وصعّدت الولايات المتحدة وأوروبا التحذيرات من أن روسيا قد تشن هجوما وشيكا على أوكرانيا، في حين رفض الكرملين، الذي يسعى لمزيد من النفوذ في أوروبا ما بعد الحرب الباردة، الرد الدبلوماسي المشترك للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي على مطالبه لخفض حدة التوتر، ووصفه بأنه عديم الاحترام.