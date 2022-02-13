شكرا لقرائتكم خبر عن الغرب يغلق الأجواء الأوكرانية.. ماذا يحدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

ما زالت الأحداث تتلاحق بشكل لحظي في الأزمة الأوكرانية، وتحركات أوروبية وغربية تجاه التصعيد الروسي ضد أوكرانيا، وتفاعل بشكل متسارع، من كل الجهات في العالم.

فاعتبارا من اليوم الاثنين، سيكون المجال الجوي الأوكراني مغلقا عمليا أمام حركة الطيران بمبادرة من شركات التأمين الغربية؛ حسب موقع قناة “RT”.

وفي الإطار نفسه.. طلبت أمريكا وبريطانيا من مواطنيهما مغادرة أوكرانيا فورا خوفا من غزو روسي وشيك جدا؛ وكذلك طلب الاتحاد الأوروبي من موظفيه الدبلوماسيين مغادرة كييف، باستثناء الذين لهم أولوية قصوى.

فيما تصدر هاشتاق #الحرب_العالمية_الثالثة الترند على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” عدد من الدول العربية، على وقع دق طبول الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي وصلت لمرحلة متقدمة من الحشد العسكري.

وعلى وقع تلك التحركات، طلبت عدد من الدول العربية جالياتها في كييف بالمغادرة الفورية، كان أولها المملكة، والكويت والإمارات والجزائر وعدد كبير من الدول العربية.

وفيما تتسارع الاستعدادات العسكرية على الأرض على خلفية الأزمة الأوكرانية، من كل الأطراف المعنية. استعدادات كما الكثير من المواقف توحي بأن العملية الروسية في أوكرانيا باتت وشيكة.

وهو ما اعتبره وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن العلاقات بين موسكو ولندن وصلت لأدنى مستوياتها، وخلال لقائه نظيره البريطاني، بن والاس في العاصمة الروسية، حذر شويغو من تراجع مستوى التعاون مع بريطانيا إلى ما دون الصفر.