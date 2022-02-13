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الخارجية الأمريكية عن التصعيد الروسي: أما التخفيف وإلا؟

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بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية لا يزال متاحا، إلا أنه يجب على موسكو "تخفيف التصعيد".
وقال الوزير: "بالأمس أمرنا برحيل معظم الأمريكيين من السفارة الأمريكية في كييف. خطر قيام روسيا بعمل عسكري كبير بما يكفي، والتهديد خطير بما يكفي لاعتبار هذا تدبيرًا حكيماً".

وأضاف بلينكن: "المسار الدبلوماسي لحل الوضع حول أوكرانيا "لا يزال مفتوحًا"، لكن إذا صعدت روسيا الموقف، فإن رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون "سريعًا وموحدًا وصارمًا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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