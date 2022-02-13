الخارجية الأمريكية عن التصعيد الروسي: أما التخفيف وإلا؟

وقال الوزير: "بالأمس أمرنا برحيل معظم الأمريكيين من السفارة الأمريكية في كييف. خطر قيام روسيا بعمل عسكري كبير بما يكفي، والتهديد خطير بما يكفي لاعتبار هذا تدبيرًا حكيماً".

وأضاف بلينكن: "المسار الدبلوماسي لحل الوضع حول أوكرانيا "لا يزال مفتوحًا"، لكن إذا صعدت روسيا الموقف، فإن رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون "سريعًا وموحدًا وصارمًا".

