انت الان تتابع خبر الخارجية الأمريكية عن التصعيد الروسي: أما التخفيف وإلا؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية لا يزال متاحا، إلا أنه يجب على موسكو "تخفيف التصعيد".
وقال الوزير: "بالأمس أمرنا برحيل معظم الأمريكيين من السفارة الأمريكية في كييف. خطر قيام روسيا بعمل عسكري كبير بما يكفي، والتهديد خطير بما يكفي لاعتبار هذا تدبيرًا حكيماً".
وأضاف بلينكن: "المسار الدبلوماسي لحل الوضع حول أوكرانيا "لا يزال مفتوحًا"، لكن إذا صعدت روسيا الموقف، فإن رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون "سريعًا وموحدًا وصارمًا".
وأضاف بلينكن: "المسار الدبلوماسي لحل الوضع حول أوكرانيا "لا يزال مفتوحًا"، لكن إذا صعدت روسيا الموقف، فإن رد الولايات المتحدة وحلفائها سيكون "سريعًا وموحدًا وصارمًا".