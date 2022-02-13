انت الان تتابع خبر مورينيو غاضب بعد اتهامات وصفها بـ'القذرة' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وكانت جريدة ( كورييري ديلو سبورت ) الإيطالية ، زعمت أن المدرب البرتغالي انفجر في وجه اللاعبين عقب الخروج من ربع نهائي كأس إيطاليا على يد إنتر ميلان حيث وجه لهم عبارات مثل ستلعبون في الدرجة الثالثة، أو " لستم رجالاً ".
إلا أنَّ مورينيو، نفى كل هذه الأمور خلال مؤتمر صحفي، عشية مواجهة ساسولو ضمن الجولة 25 من الدوري الايطالي.
وأضاف مورينيو ان "اللاعبين قالوا لي بالفعل إنهم يحبون الطريقة التي أعمل بها على مدار مسيرتهم ، تدربوا مع مدربين كُثر كانوا يتحدثون بشكل مختلف عن طريقتي ".
إلا أنَّ مورينيو، نفى كل هذه الأمور خلال مؤتمر صحفي، عشية مواجهة ساسولو ضمن الجولة 25 من الدوري الايطالي.
وقال مورينيو: " كثيرون منكم ظنوا أنني سأظهر هنا بعين منتفخة؛ لأن الأمور انتهت بيننا بلكمات ، هذه مجرد كذبة كبيرة ، الأنباء التي تقول إن هناك مشاكل بيني واللاعبين أصفها بالقذرة ، إنها كاذبة تماماً بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
وأضاف مورينيو ان "اللاعبين قالوا لي بالفعل إنهم يحبون الطريقة التي أعمل بها على مدار مسيرتهم ، تدربوا مع مدربين كُثر كانوا يتحدثون بشكل مختلف عن طريقتي ".