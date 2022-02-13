شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جاير بولسونارو يؤكد اعتزامه السفر إلى روسيا الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، اعتزامه السفر إلى روسيا الأسبوع المقبل، رغم تحذيرات الحكومة الأمريكية من هجوم روسي وشيك محتمل على أوكرانيا.



ومن المقرر أن يلتقي بولسونارو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء.

ونقلت إذاعة "توبي" عن بولسونارو يوم السبت "دعاني الرئيس بوتين، وتعتمد البرازيل إلى حد كبير على المخصبات من روسيا وبيلاروسيا، نصلي للرب من أجل أن يسود السلام العالم".

وأضاف بولسونارو "سنصطحب أيضاً مجموعة من الوزراء الذين سيتعاملون مع قضايا مثل الطاقة والدفاع والزراعة".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أيضاً أنه سيكون هناك اجتماع بين وزراء الخارجية والدفاع الروس والبرازيليين في ذلك اليوم، في صيغة تتبعها روسيا مع عدد قليل من الدول.