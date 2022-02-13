لمغادرة العاصمة.. الشرطة الأسترالية تمهل المحتجين حتى نهاية اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أمهلت الشرطة الأسترالية آلاف المحتجين حتى نهاية اليوم الأحد، لمغادرة المناطق التي يحتلونها في العاصمة كانبيرا، وذلك مع تواصل الاحتجاجات المستمرة منذ أيام على إلزامية التطعيم ضد كورونا.



وقال متحدث باسم شرطة العاصمة الأسترالية إن عدة آلاف من المحتجين لم يبرحوا أماكنهم في أرض المعارض الرئيسية في كانبيرا، بينما تجمع أقل من 100 متظاهر قرب مبنى البرلمان الاتحادي.

ولم يعتقل أحد في كانبيرا اليوم حتى الآن، بعد اعتقال 3 أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "يجب أن يغادروا اليوم". وامتنع عن الافصاح عن الإجراء الذي ستتخذه السلطات إذا رفضوا الامتثال للمطالب.

وفي العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون، تجمع متظاهرون ضد التطعيم الإجباري قرب البرلمان لسادس يوم رغم الأمطار الغزيرة والرياح القوية.

وأسوة بمظاهرات شهدتها كندا، أغلق المحتجون عدة شوارع حول البرلمان بشاحناتهم أو حافلاتهم أو دراجاتهم النارية.

ولا تزال الاحتجاجات صغيرة نسبياً في البلدين اللذين يؤيد معظم سكانهما التطعيم.