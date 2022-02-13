البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دعت وزارة الخارجية البحرينية السبت، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أوكرانيا، وطالبت الموجودين فيها بمغادرتها.



وقالت الخارجية البحرينية، إنها تدعو مواطنيها، إلى تجنب "السفر لأوكرانيا في الوقت الراهن، كما تدعو المواطنين الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرتها حفاظاً على سلامتهم، نظراً للتطورات الأخيرة التي تمر بها أوكرانيا وعدم الاستقرار الأمني"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.