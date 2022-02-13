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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022
متابعات_الخليج 365
دعت وزارة الخارجية البحرينية السبت، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى أوكرانيا، وطالبت الموجودين فيها بمغادرتها.
وقالت الخارجية البحرينية، إنها تدعو مواطنيها، إلى تجنب "السفر لأوكرانيا في الوقت الراهن، كما تدعو المواطنين الموجودين في أوكرانيا إلى مغادرتها حفاظاً على سلامتهم، نظراً للتطورات الأخيرة التي تمر بها أوكرانيا وعدم الاستقرار الأمني"، حسب وكالة الأنباء البحرينية.