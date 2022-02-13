انتشال جثة أحد طياري المقاتلة اليابانية المفقودة.. بعد أسبوعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

عثر سلاح الجو الياباني على جثة أحد طياريه اللذين فقدا قبل أسبوعين بعد اختفاء طائرتهما الحربية عن أجهزة الرادار.



وكانت المقاتلة من طراز "إف-15" في مهمة تدريبية في 31 يناير/كانون الثاني عندما اختفت عن الرادارات بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة كوماتسو الجوية في منطقة إشيكاوا (وسط)، لتنطلق عملية للبحث عن طاقمها.

وأفاد سلاح الجو بأن البحرية اليابانية عثرت على الجثة خلال عمليات بحث في بحر اليابان.

وأوضح الجيش بأنه تحقق من هوية الجثة لكنه لم يكشف عن اسم الطيار فيما البحث ما زال متواصلا عن مساعده.

ولم تتضح ظروف وأسباب تحطم الطائرة لكن وزارة الدفاع واصلت تشغيل مقاتلات "إف-15" غداة الحادثة.

وشهدت اليابان في الماضي حوادث مرتبطة بسلاح الجو.

وفي عام 2019، تحطّمت مقاتلة شبح من طراز "إف-35 أيه" في البحر بعدما فقد الطيار قدرته على إدراك المكان، لتسارع السلطات للعثور على الجثة والمعدات العسكرية الحساسة التي كانت على متن الطائرة.