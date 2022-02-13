الرئيس الأمريكي يحذر بوتين من رد "حازم وسريع" حال غزو روسيا لأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن واشنطن سترد بحزم على أي غزو روسي لأوكرانيا.



وأشار البيان، إلى أن بايدن أبلغ بوتين في مكالمة هاتفية استمرت نحو ساعة، بأن أمريكا مستعدة للدبلوماسية "ولسيناريوهات أخرى".

وأنهى الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، السبت، مكالمة عبر الهاتف تناولت الأزمة الأوكرانية، استمرت أكثر من ساعة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض عقب انتهاء المحادثة إن "المكالمة بين الرئيس بايدن والرئيس الروسي بوتين انتهت بعد أكثر ساعة، دون الإدلاء بأي تفاصيل.

من ناحية أخرى، أكدت روسيا عبر عدة قنوات دبلوماسية، أنها لا تنتوي غزو أوكرانيا.

وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقل شيئا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت يشير إلى أنه يستعد لغزو أوكرانيا.

وقال المسؤول للصحفيين بعد أن تحدث ماكرون وبوتين عبر الهاتف لمدة 90 دقيقة تقريبا "لا نرى ما يشير في تصريحات الرئيس بوتين إلى أنه سيمضي قدما في الهجوم".

وأضاف "رغم ذلك نحن متيقظون ومتأهبون جدا تجاه الموقف (العسكري) الروسي من أجل تجنب الأسوأ".