شكري يؤكد أنه لا توجد حلول عسكرية للقضية الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أنه لا توجد حلول عسكرية للقضية الليبية، مشدداً على دعم مصر للتوافق الليبي- الليبى وأي حل يرتكز علي الشرعية الدولية.



وقال شكري في مؤتمر صحفى بالقاهرة مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، "نتعاون مع أي دولة على أرضية من التفاهم المشترك للتحديات الراهنة"، مشيراً إلى أن "مصر لعبت دوراً فعالاً فى منع الهجرة غير الشرعية لأوروبا".

وأكد وزير الخارجية المصري أن تعزيز قدرات بلاده وتحقيق أمنها واستقرارها ساهم فى تعزيز أمن واستقرار أوروبا.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن بلادها تقدر دور الوساطة الذي تلعبه مصر في النزاع بالشرق الأوسط، وبشكل خاص الجهود المبذولة من أجل سكان قطاع غزة.

وشددت الوزيرة الألمانية على أن "حكومة بلادها على قناعة بضرورة حل الدولتين المبني على المفاوضات فهي السبيل الوحيد للسلام الدائم، حتى وإن كان الطريق نحو الحل مازال طويلاً، ونريد أن نواصل بذل الجهود المشتركة لأن الوضع الحالي لا يمكن الإبقاء عليه، فبدون فرصة السلام المستقبلي سوف يتكرر اندلاع العنف والتصعيد بالمنطقة".

وأضافت أن مصر وألمانيا يربطهما تعاون وشراكة في كافة المناحي والأوجه، معربة عن سعادتها باهتمام الشعب المصري بألمانيا، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الخارجية المصرية في صفحته على موقع فيس بوك.

وعقد الوزيران امس جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل استمرار وتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا، والبناء على النجاح المُحرز في العديد من المجالات، والتشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية وصلت إلى القاهرة مساء أمس الجمعة في زيارة لمصر تستغرق يومين، في ختام جولة شرق أوسطية.