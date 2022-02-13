شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أستراليا تخلي سفارتها في كييف (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأسترالية إن أستراليا علقت بصفة مؤقتة أعمالها في سفارتها في كييف بأوكرانيا، وأجلت موظفيها في أعقاب تدهور الوضع الأمني الناجم عن حشد روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا.



وأضافت الوزارة في بيان: "سننقل أعمالنا إلى مكتب مؤقت في (مدينة) لفيف.. نواصل نصيحتنا للأستراليين بمغادرة أوكرانيا على الفور بالوسائل التجارية".

وتقع لفيف في غرب أوكرانيا على بعد حوالي 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا.