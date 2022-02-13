النرويج تلغي آخر قيود مكافحة فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

رفعت النرويج، امس، آخر قيودها لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19) بإلغاء إلزامية التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة في الأماكن المكتظة، رغم تفشي الإصابات من جراء المتحورة أوميكرون.



وقال رئيس الوزراء يوناس ياهر ستور، خلال مؤتمر صحافي: «التزام مسافة متر من التباعد ينتهي. نلغي التوصية بالتباعد الاجتماعي».

وأضاف: «يمكننا الآن أن نتفاعل اجتماعياً كما في السابق عبر المشاركة بنزهات ليلية، وأحداث ثقافية وغيرها، وكذلك عبر الذهاب إلى العمل في الحافلات والقطارات والعبارات».

وألغت النرويج مطلع فبراير معظم القيود الأخرى المرتبطة بكوفيد، مثل العمل من بعد أو تقليص حجم التجمعات.

وتم استبدال إلزامية العزل أربعة أيام بعد اكتشاف الإصابة بمجرد توصية، ولم يعد الأطفال الذين يعانون أعراضاً في الجهاز التنفسي مرغمين على إجراء فحوص.

ولكن رئيس الحكومة أكد أن الجائحة لم تنتهِ بعد، ونصح غير الملقحين والمعرّضين للخطر بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامة عندما لا يكون التباعد ممكناً.

وأعلن المعهد النرويجي للصحة العامة أن البلاد لم تصل بعد إلى ذروة الإصابات بعدوى المتحورة أوميكرون، ولكنها منتَظرة قريباً.

وازداد عدد حالات الاستشفاء من جراء كوفيد 40 في المئة خلال الأسبوع الفائت.

وسجلت النرويج منذ بدء الجائحة 986,851 إصابة و1440 وفاة بالفيروس، وتلقى أكثر من 91 في المئة من السكان جرعتين من اللقاح.