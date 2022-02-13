إصابة رئيسة وزراء أيسلندا بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت رئيسة وزراء أيسلندا كاترين ياكوبسدوتير أنها أصيبت بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وأن العدوى انتقلت إليها من أحد أفراد عائلتها، وفق رسالة نشرتها، امس، في صفحتها على «فيسبوك».



وجاء في منشور رئيسة الوزراء: «تبيّنت إصابة ابني الأصغر بكوفيد-19 في الأول من فبراير. مذّاك أصيب فرد آخر في العائلة بالفيروس، لذا لم يكن مفاجئاً جداً أن تكون قد جاءت إيجابية نتيجة فحص كشف الإصابة الذي خضعت له».

وستلتزم رئيسة الحكومة، البالغة 46 عاماً، حجراً صحياً خمسة أيام التزاماً بالتوصيات المعمول بها في البلاد.

وسجّلت أيسلندا بالمعدّل ألفي إصابة يومياً بكوفيد 19 في الأيام الأربعة الأخيرة، وهي حصيلة قياسية للبلاد، علماً بأن حالات الاستشفاء من جراء الإصابة بقيت مستقرة.

وسجّلت أيسلندا، البالغ عدد سكانها 370 ألف نسمة، ما مجموعه 85 ألفاً و980 إصابة و54 وفاة على صلة بكوفيد 19، وفق أحدث البيانات المنشورة الجمعة.

واعتباراً من امس، خُفّفت القيود المفروضة لاحتواء الجائحة في البلاد، مع السماح لأعداد أكبر بالتجمّع في الأماكن العامة، ورفع القيود المفروضة، خصوصاً على أحواض السباحة والقاعات الرياضية، وتمديد عمل المطاعم ساعة واحدة. وتعتزم الحكومة رفع كل القيود نهاية الشهر الحالي.