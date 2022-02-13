حدث ليلا| 4 تصريحات مهمة بشأن الدعم وتطورات أزمة أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

المحددات ونظام الخبز.. 4 تصريحات مهمة لوزير التموين بشأن الدعم "خاص"

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة بحاجة إلى خفض عدد من يحق لهم صرف الخبز إلى أقل من مليون شخص.

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الكرملين يندد بـ"هستيريا أمريكية" بلغت ذروتها أثناء المحادثة بين بوتين وبايدن

ندد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، بـ"الهستيريا" الأمريكية، التي بلغت ذروتها، أثناء المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

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جمال ياقوت يكشف عن رسوم التسجيل في تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تعديلات قانون الشهر العقاري تحتوي على تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه ليس هناك عقار غير قابل للتسجيل بحيث يكون الحد الأدنى للتسجيل 200 جنيه أو 500 حدًا أقصى.

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"التعليم" تعلن موعد عودة الدراسة بالترم الثاني

تنتهي إجازة نصف العام الدراسي في 17 فبراير 2022، والتي بدأت 5 فبراير الجاري.

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روسيا تسلم مذكرة للملحق العسكري الأمريكي بشأن حادث الغواصة

قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو سلمت مذكرة للملحق العسكري الأمريكي تتعلق بحادث الغواصة الأمريكية، التي تعمل بالطاقة النووية في المياه الروسية بالقرب من جزر الكوريل.

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"لا داعي للمزايدة".. طارق شوقي: الوزارة لم تقدم قانون غرامة الانقطاع عن التعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عقوبة الغرامة في التعديلات التشريعية التي رفضها مجلس النواب ليست على غياب الطلاب، ولكن على من ينقطع عن التعليم على مدار سنة كاملة، متابعًا: "التعديل لم يقدم من الوزارة ولا داعي للمزايدة".

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"وقف كافة أشكال الدعم".. الحكومة توضح تفاصيل مشروع قانون لفرض عقوبات على المتعدين على أراضي الدولة

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع القانون الذي تعكف عليه الحكومة في الفترة الحالية الخاص بالعقوبات على المعتدين على أراضي الدولة، قائلًا: "إحنا مش عاوزين الان بس نعيد مافقدناه بل في ذات الوقت التوسع في إستصلاح الأراضي، لاستيعاب الزيادة السكانية الضاغطة على موارد الغذاء في مصر".

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"يحتاج لحوار مجتمعي".. نادر سعد: ملف الإيجارات القديمة شائك وشديد الحساسية

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ملف الإيجارات القديمة من الملفات شديدة الحساسية والشائكة في ذات الوقت، حيث أن جهود الحكومة في فتح هذا الملف يعتبر سابقة لم تقدم عليها أي من الحكوماتالسابقة، مشيرًا إلى أن هذه القضية مهمة للغاية وأن فتح الحكومة لهذا الملف يعطي رسالة مفادها أنه لن يضار أحد.

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فيديوهات توثق تحركات روسية قرب أوكرانيا.. هل اقترب موعد الغزو؟

تتصاعد الأزمة الأوكرانية بشكل متسارع ما ينذر بحرب في شرق أوروبا بين روسيا من جهة وأوكرانيا التي تحصل على دعم حلف الشمال الأطلسي والولايات المتحدة من جهة أخرى.

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