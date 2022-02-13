أيهم أنسب لدخلك؟.. قارن بين شقق طرح الإسكان الجديد بالأسعار ومقدم الحجز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب الحجز يوم 15 فبراير الجاري، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل في مشروع جنة للإسكان الفاخر.

الوحدات جاهزة للتسليم الفوري في مشروعات سكن مصر وجنة ودار مصر، على أن يتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بجانب التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg.

ويتساءل الحاجزين عن أفضل المشروعات والأنسب للدخل، ويمكن تحديد ذلك كما يلي:

الأماكن:

وتتواجد شقق سكن مصر تتواجد في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق.

وشقق مشروع دار مصر تتواجد في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر).

وتتواجد شقق مشروع جنة تتواجد في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

مقدمات الحجز:

في مشروع سكن مصر، يتم سداد 40 ألف جنيه جدية حجز، كما يتم سداد 60 ألف جنيه جدية حجز في مشروع دار مصر، وسداد 80 ألف جنيه جدية حجز في مشروع جنة.

الأسعار:

أسعار شقق سكن مصر:

سجل سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة، وسجل سعر المتر في مدينة العبور الجديدة لـ6120، وسجل سعر المتر في القاهرة الجديدة 6510 جنيه، ووصل سعر المتر في المنيا الجديدة 4105 جنيه.

ووصل سعر المتر في مدينة بدر لـ5035 جنيه، ووصل سعر المتر في مدينة حدائق أكتوبر لـ6510 جنيه، وسجل سعر المتر في مدينة دمياط الجديدة لـ6555 جنيه، ووصل سعر المتر في مدينة ناصر بغرب أسيوط لـ4050 جنيه، وسجل سعر المتر في مدينة الشروق 6715 جنيه.

أسعار شقق دار مصر:

سجل سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان، 5355، وفي مدينة السادات 5075، وفي مدينة 15 مايو وصل سعر المتر لـ5555، وسجل سعر المتر في مدينة برج العرب الجديدة 5075، أما مدينة الشروق سجل سعر المتر 8730 جنيه، ووصل في مدينة أكتوبر لـ6935 جنيه، وفي مدينة بدر وصل لـ5925.

أسعار شقق جنة:

وفي مدينة المنيا الجديدة سجل سعر المتر 5855 جنيه، وفي مدينة 6 أكتوبر سجل المتر 9580، ووصل سعر المتر في القاهرة الجديدة لـ11575، وفي مدينة الشروق سجل المتر 8800 جنيه، ووصل المتر في مدينة العبور لـ8070 جنيه.

مواصفات الشقق:

مشروع "جنة" به مساحات مختلفة تبدأ من 100 و120 مترًا، و130 مترًا، و140 مترًا، و150 مترًا، لكن في "سكن مصر" المساحات ليست متعددة؛ إذ يوجد 106 حتى 130 مترًا فقط، وفي مشروع دار مصر يوجد مساحة 100 متر وحتى 140 و150 متر.

يتكون الـ3 مشروعات من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة، لكن مشروع دار مصر وجنة بهما أسانسير في كل عمارة، ويحيطه سور خرساني، حيث يأخذ شكل الكمباوند، لكن في "سكن مصر" لا يوجد أسانسير داخلي، ويحيط المشروع سور شجري، ما عدى مدينة المنصورة الجديدة والشروق والعلمين الجديدة.

معدل الدخل الشهري:

في مبادرة الـ3% ثمن الوحدة لمتوسطى الدخل أقل 1.4 مليون جنيه، لكن لو ارتفع سعر الوحدة عن 1.4 مليون جنيه يتم التعامل بمبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% متناقصة بشرط لا تزيد قيمة الوحدة عن 2.5 مليون جنيه.

في مبادرة الـ 3% يكون الدخل الشهري للأعزب أقل من 10 آلاف جنيه و14 ألف جنيه للمتزوج، ولو مرتب المتقدم أكبر من ذلك يستفيد من مبادرة 8% بشرط لا يزيد الدخل الشهري عن 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للمتزوج.

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