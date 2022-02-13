"اشرب كتير وبلاش مسكنات".. 8 نصائح من هاني الناظر للحفاظ على الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
وجّه الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، نصائح للمواطنين للحفاظ على صحتهم.
وقال الناظر، عبر صفحته الشخصية عبر "فيسبوك": "صحتك بالدنيا حافظ عليها بثمانية:
1- "اشرب كثير وابعد عن المسكنات".
2- "كل كويس وابعد عن الحلويات".
3- "امشي كثير ونام بالليل 8 ساعات".
4- "لا تحزن على ما ضاع ولا ما فات".
5- "لا تحمل هم بكرة ولا ما هو آت".
6- "لا تلتفت ولا ترد على الإساءات".
7- "الحياة ليست كلها سلبيات بل العكس فابحث دائمًا عن الإيجابيات".
8- "كن صاحب إرادة وعزيمة واسعى واجتهد واشتغل واملأ حياتك بالطموح ولا ترضى بأقل الفتات".