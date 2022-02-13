شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 67 إصابة جديدة بكوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد تسجيل 67 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، انخفاضا من 99 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 28 من الإصابات جديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 40 حالة قبل يوم.

وسجلت الصين 34 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض انخفاضا من 41 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم السبت 106930 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.