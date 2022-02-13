شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد رقما قياسيا جديدا بأكثر من 56 ألف حالة، مع استمرار الانتشار السريع للمتحور أوميكرون في مختلف أنحاء البلاد.

وسجلت كوريا الجنوبية 56431 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 53297 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و350 ألفا و630 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 36 حالة وفاة جديدة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7081 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وحتى يوم الأحد، تلقى 42ر29 مليون شخص ، أو 3ر57 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة ، جرعات معززة. ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 22ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 2ر86% من إجمالي عدد السكان.