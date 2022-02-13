شكرا لقرائتكم خبر عن تحلية مياه البحر وشبكات الصرف أبرز إنجازات الاستدامة البيئية بقطاع الإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الحكومة على تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والوزارات المختلفة للارتقاء بالمنظومة البيئية من منطلق تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الاقتصاد الأخضر، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وفى هذا الصدد، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مسمى الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر، وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنميةالمستدامة فى الخطط التنموية بما يعظم المردود التنموى ويحسن جودة حياة المواطنين.

وحسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان، يحدد الدليل معايير الاستدامة الحالية على مستوى 14 قطاعا من القطاعات الاقتصادية، والجهات المسئولة عنها، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التى تقيس الأثر التنموى لمختلف المشروعات والتدخلات، وتعين بالتالى متخذ القرار فى تحديد المشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنميةالمستدامة.

وألقت الخطة الضوء على أبرز مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفى مقدمتها مواجهة الأمطار والسيول ومحطات تحلية مياه البحر بشرم الشيخ وشبكات الصرف الصحى ومحطات رفع ومعالجة ثلاثية بمرسى علم بالبحر الأحمر، وتُقدرتكلفتها بنحو 1،7 مليار جنيه بخلاف تكلفة محطات الصرف والمعالجة ومحطات التحلية المقامة فى عدة محافظات أخرى.