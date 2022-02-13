شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. مقبرة طائرات مهترئة في إيران بسبب العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تعاني إيران مشاكل اقتصادية جمة، بسبب العقوبات الدولية عليها مما تسبب في ركود وانهيار في العديد من القطاعات ولاسيما قطاع الطيران.

وفي هذا السياق، رصدت خرائط غوغل “مقبرة” للطائرات في مطار مهرآباد في طهران حيث تستخدم هذه الآليات المهترئة لتزويد باقي الأسطول الجوي الإيراني بقطع الغيار التي لا تستطيع إيران شراءها بسبب العقوبات.

ووثقت الصورة، قرابة 20 طائرة مدنية بأحجام مختلفة، محفوظة في ركن من أركان مطار مهرآباد الدولي في العاصمة الإيرانية.

وأوضح تقرير نشرته صحيفة “نيوزويك” الأسبوعية الأمريكية، أن هذه الصورة تظهر بوضوح أسطول إيران الجوي المهترئ وعشرات الطائرت المهترئة بسبب مشاكل فنية أو نقص في قطع الغيار وهي مركونة في موقف للطائرات في المطار.