شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الأوكراني في رسالة مفاجئة إلى روسيا: أهلاً بكم إلى الجحيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فاجأ رئيس الأركان الأوكراني، الجميع برسالة وجهها إلى القوات الروسية المحتشدة على الحدود، قائلًا لهم : “أهلا بكم إلى الجحيم”.

كما قال رئيس الوزراء الأوكرانيي تصريحات له، :”جيشنا مستعد لصد العدو في أي لحظة على عكس ما حدث في 2014″.

وفي وقت سابق، تحدّث الرئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين هاتفياً لمدة ساعة 12 فبراير 2022 بعد أن حذرت واشنطن وحلفاؤها من أن القوات الروسية قد تغزو أوكرانيا في أي لحظة.

وتزامنت المكالمة بين بوتين وبايدن مع أوامر أصدرتها وزارة الخارجية الأمريكية معظم موظفي سفارتها بمغادرة أوكرانيا وذلك بعد دعوتها يوم الجمعة للرعايا الأمريكيين لمغادرة أوكرانيا في غضون 48 ساعة. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها ستسحب نحو 150 مدرباً عسكرياً.