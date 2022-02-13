شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الحاكم في ميانمار ينظم عرضا عسكريا ويفرج عن معتقلين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار عرضا عسكريا لإبراز قوته في العاصمة نايبيداو، أمس السبت، مع دفاع زعيمه مين أونج هلاينج عن الانقلاب الذي وقع العام الماضي بوصفه ضروريا لحماية البلاد من أعداء في الداخل والخارج.

واحتفالا بيوم الاتحاد في ميانمار، الذي يوافق ذكرى الاستقلال عن الحكم الاستعماري البريطاني في عام 1947، أعلنت الحكومة أيضا أنه سيتم العفو عن 814 سجينا. وغالبا ما تمنح السلطات هذا العفو في المناسبات الرئيسية.

وإلى جانب وحدات الجيش وموظفي الحكومة شاركت أيضا في العرض وفود من ولايات كارين وتشين وكايا في ميانمار والتي تشهد صراعات مسلحة عرقية ومناهضة للجيش. وندد مين أونج هلاينج بمقاومة النظام الجديد.

وقال في الحفل الذي بثه التلفزيون إن «العنف في ميانمار يسبب الفوضى ويجعل الناس يعانون».

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المجلس العسكري أنفق ما لا يقل عن خمسة ملايين دولار على هذا الحفل. وقالت لجنة القوميين للإضراب العام، وهي إحدى الجماعات الرئيسية التي تقف وراء الاحتجاجات، على فيسبوك إن السجناء السياسيين المحتجزين في سجن إنسين في يانجون بدأوا إضرابا عن الطعام أمس. ولم يتضح عدد السجناء الذين بدأوا الإضراب عن الطعام.

وانتهت الإصلاحات الديمقراطية والتقدم الاقتصادي الذي استمر عشر سنوات في ميانمار بانقلاب الأول من فبراير 2021.

وكرر مين أونج هلاينج تأكيدات المجلس العسكري بأنه سيطر على السلطة لإيمانه بأن حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل فاز في انتخابات 2020 بالتزوير. ويقول الحزب إنه فاز ديمقراطيا.

واعتقل المجلس العسكري آلاف الأشخاص، ومن بينهم سو تشي التي لا تزال رهن الاعتقال في مكان غير معروف وتواجه تهما قانونية قد تؤدي إلى الحكم عليها بالسجن لفترات تصل إلى 150 عاما أو أكثر.