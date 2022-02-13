شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يبدأ عملية عسكرية ضد مواقع الميليشيات الإرهابية في صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن فجر أمس السبت، عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء، وأشار التحالف في بيان إلى «بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء استجابة للتهديدات، مطالبا المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة».

وأكد التحالف في بيان أنه سيتخذ «إجراءات عملياتية حازمة استجابة للتهديدات ضد المطارات المدنية والمسافرين»، مؤكدا أن الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين، مشيرا إلى أن «تعمد ميليشيا الحوثي استهداف مطارات مدنية تماد لا يمكن التغاضي عنه ويستوجب الردع».

ومساء أمس قال التحالف إن قواته نفذت 25 عملية استهداف ضد الميليشيا الإرهابية في حجة ومأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدا أن العمليات أسفرت عن تدمير 17 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.

90 منظمة

وفي سياق متصل، طالبت منظمات مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة بأعضائها الـ 193، بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية نظرا لما يمثله نهج الميليشيات التابعة لهذه الجماعة من خطر حقيقي على السلام في اليمن، وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وأكد بيان حقوقي صادر عن الائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالاشتراك مع 90 منظمة مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية، أن تجاوب المجتمع الدولي بسرعة تصنيف ميليشيا الحوثي كجماعة إرهابية، ووضعها على قوائم الإرهاب العالمية، ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية، سيسهم في إنجاح سياسة الضغط القصوى على جماعة الحوثي الإرهابية بوقف جرائمها وتجفيف منابع دعمها، ويسهم في تعزيز فرص السلام وإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

جرائم الحوثي

وقال البيان: «نتابع بقلق بالغ جرائم جماعة الحوثي التي ترتكبها عمدا وبشكل يومي عن طريق قصف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المدن اليمنية المكتظة بالسكان وفي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ الباليستية والطيران المسير، وما ينتج عنها من قتل وإصابات للمدنيين دون أن تحرك تلك الجرائم - التي ترتقي إلى جرائم حرب - ضمير المجتمع الدولي، المُطالب اليوم بوقفها بقرارات تضمن عدم تكرارها في المستقبل».

وأضاف البيان: «إن الميليشيات الحوثية تسببت في تفاقم الأوضاع الإنسانية بدءا من زيادة عدد النزوح لآلاف الأسر التي أصبحت مشردة دون مأوى، نتيجة الحروب المدمرة التي تشنها جماعة الحوثي في مأرب وشبوة والضالع والجوف والحديدة وتعز وغيرها من المناطق، بالإضافة إلى ضحايا الألغام التي بلغت خلال شهر يناير الماضي 73 مدنيا ما بين قتيل وجريح في عدد من المدن والأرياف اليمنية».

تجنيد الأطفال

وأشار البيان إلى أن ميليشيات الحوثي جندت أكثر من 35 ألف طفل منذ العام 2014، واستخدمت المدارس والمساجد والمخيمات الصيفية في غسل أدمغة ما لا يقل عن 60 ألف طفل، وتدريبهم وإرسالهم للجبهات، لافتا إلى أن الميليشيات الحوثية لا ترى في اليمن واليمنيين سوى وقود لحروبها بالوكالة عن النظام الإيراني.

ولفت البيان إلى أن الميليشيات الحوثية حولت المطارات إلى ثكنات عسكرية، والموانئ إلى مراكز انطلاق لعمليات تستهدف أمن وسلامة الملاحة الدولية، وتمتلك سجلا أسود في استهداف خطوط الملاحة الدولية وتفخيخ الزوارق ومهاجمة السفن التجارية والإنسانية وقرصنتها.