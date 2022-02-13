شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية تتواصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائمها ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتشن حربا مفتوحة على شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة على خمس جبهات أساسية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت الخارجية في بيان، أمس السبت، أن إسرائيل تمارس جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وترتكب أفظع الخروقات والانتهاكات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، والجبهات الخمس مفتوحة لا تتوقف ولا تغلق ما دام المشروع الإسرائيلي الاستعماري التوسعي مستمرا.

وأكدت الخارجية في بيانها أن أبرز هذه الجبهات سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية والاستيلاء عليها بالقوة كمرتكز أساس في سياسة إسرائيل الاستعمارية، مضيفة أنه بات واضحا أنها تستهدف بالأساس جميع المناطق المصنفة «ج» وتتعامل معها كجزء لا يتجزأ من دولة الاحتلال، في عملية ضم زاحفة على مدار الساعة عبر قضم تدريجي متواصل.

وتابعت الخارجية: تتداخل هذه الجبهة مع جبهة الاستيطان وتعميقه وتوسيعه بالأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تستمر عمليات تجريف الأراضي وبناء الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتعميق البؤر الاستيطانية العشوائية وإعادة إحياء بعضها كما يحصل في بؤرتي «حومش، وابيتار».

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال تسابق الزمن في تعميق عملياتها على الجبهة الثالثة المتعلقة بالقدس الشرقية المحتلة ومحيطها، في محاولة لاستكمال أسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وذكرت الخارجية أن العدوان يتواصل على الجبهة الرابعة وتتلخص في عمليات القمع والتنكيل والاعتقالات والعقوبات الجماعية وهدم المنازل وعمليات التطهير العرقي والإعدامات الميدانية وحصار البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية، وإطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل.