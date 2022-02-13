شكرا لقرائتكم خبر عن على وقع طبول الحرب.. دول عديدة تجلي مواطنيها من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتزايد التحذيرات الغربية وبشكل خاص الأمريكية من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا، فيما تقرع موسكو طبول الحرب بتكثيف الحشود العسكرية على الحدود مع أوكرانيا رغم تأكيدات الرئيس فلاديمير بوتين أنه لا ينوي شن أي هجوم عسكري على جيرانه في كييف، وفي وقت تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن خيارين الدبلوماسية والحرب، وطالبت أستراليا ونيوزيلندا والكويت ودول أخرى مواطنيهم بمغادرة أوكرانيا على الفور.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون إن الوضع في أوكرانيا «خطير للغاية».

وقال موريسون في مؤتمر صحفي أمس السبت: «سيكون وضعا مضطربا إذا اندلع صراع هناك. نأمل وندعو ألا يحدث هذا».

وأضاف: «لقد كانت رسالة واضحة لبعض الوقت أنه يتعين على الأستراليين هناك السعي إلى الخروج من البلاد».

وعلى جانب آخر، قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا في بيان إن نيوزيلندا ليس لديها تمثيل دبلوماسي في أوكرانيا.

وأوضحت أن لهذا السبب فإن القدرة على تقديم مساعدة قنصلية للمواطنين في أوكرانيا «محدودة للغاية».

وتابعت أن «الوضع الأمني في أوكرانيا يمكن أن يتغير بشكل سريع، ويجب ألا يعتمد النيوزيلنديون على الدعم في حالات الإجلاء في تلك الظروف».

وأكدت ماهوتا أن «الحشد المستمر وغير المسبوق لقوات روسيا على حدودها مع أوكرانيا مثير للقلق الشديد».

وقال وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي أمس إن المواطنين البريطانيين، الذين يختارون البقاء في أوكرانيا عليهم ألا يتوقعوا أي إجلاء عسكري إذا اندلع صراع مع روسيا.

وأضاف: «ينبغي على المواطنين البريطانيين مغادرة أوكرانيا على الفور بأي وسيلة ممكنة، وعليهم ألا يتوقعوا، مثلما حدث في الصيف في أفغانستان، أن يكون هناك احتمال لأي إجلاء عسكري».

دعت وزارة الخارجية الكويتية، أمس، في بيان المواطنين المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد حفاظا على سلامتهم.

وقالت السفارة الأمريكية أمس إن وزارة الخارجية أمرت موظفيها غير الأساسيين بمغادرة أوكرانيا وسط تصاعد التوتر مع روسيا.

وذكرت السفارة على تويتر: «على الرغم من خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين سيواصل الفريق الدبلوماسي الأساسي وزملاؤنا الأوكرانيون ووزارة الخارجية والموظفون الأمريكيون في أنحاء العالم الجهود الدبلوماسية وجهود المساعدة الدؤوبة لدعم أمن وديمقراطية ورخاء أوكرانيا».

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه تحدث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أمس السبت، مضيفا أن واشنطن مستعدة للدبلوماسية أو «العدوان» من جانب موسكو في الأزمة الأوكرانية.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، بينما تحذر بلدان الغرب من اندلاع حرب في أوكرانيا في أي لحظة.

وصرح بلينكن للصحفيين في فيجي بأنه إذا كان بوتين حريصا فعلا على حل الأزمة المتصاعدة دبلوماسيا، فإن واشنطن مستعدة للقيام بدورها، لكنها ستفرض عقوبات اقتصادية سريعة إذا قامت موسكو بغزو أوكرانيا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مع زعماء دول المحيط الهادي: «ما زلت أتعشم ألا يختار مسار تجدد العدوان وأن يختار مسار الدبلوماسية والحوار».

وتابع: «لكن إذا لم يفعل فنحن مستعدون».

وقال بلينكن: «إذا قرر الرئيس بوتين القيام بعمل عسكري فسوف نسارع بفرض عقوبات اقتصادية صارمة بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء في أنحاء العالم، سنعزز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وسندعم حلفاءنا على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي».

وأشار إلى أنه سيسأل لافروف عن الرد الروسي على الاقتراحات الأمريكية لحل الأزمة.