شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة شبه الجزيرة الكورية.. هدف يتراجع لدى الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلَّطت مجلة «ذا دبلومات» الضوء على التغير في اتجاهات الكوريين الجنوبيين إزاء مسألة إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية.

وبحسب مقال لـ «أونو لي»، يرفض الكوريون الجنوبيون بشكل متزايد إعادة التوحيد مع جارتهم الشمالية وسط العداء واللا مبالاة المتزايدة.

ومضى يقول: التزامًا بدستور يتطلع إلى إعادة التوحيد السلمي، سعت الأنظمة التقدمية إلى التقارب مع الشقيقة الشمالية.

وأردف يقول: لكن الأجيال الشابة لديها وجهة نظر مختلفة. وفقًا للمعهد الكوري للوحدة الوطنية، فإن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا لا يفضلون إعادة التوحيد بين شطري الجزيرة. ويوضح البحث الذي أجراه المعهد الكوري للصحة والشؤون الاجتماعية التفضيل الساحق لهذه المجموعة لإدامة الوضع الراهن، الذي تزدهر بموجبه كوريا الجنوبية الديمقراطية الليبرالية وحدها.

وتابع: على عكس مفهوم الأجيال الأكبر سنًا الذي يعتبر إعادة التوحيد «مهمة وطنية»، يُخضع السكان الشباب بشكل متزايد العلاقات بين الكوريتين لتحليلات صارمة حول ما إذا كانت مثل هذه الارتباطات تمثل قفزات اقتصادية للجنوبية أم لا.

وأردف: يتوافق لي جاي ميونغ، المرشح الرئاسي الحالي من الحزب الديمقراطي الحاكم، مع هذا الشعور. يفضل لي العلاقات الاقتصادية البراغماتية على المصالحة، معتبراً أن إعادة التوحيد هدف عفى عليه الزمن.

لكن، وبحسب الكاتب، فإن المثير للقلق هو أن العداء واللا مبالاة تختمر تحت هذا التغيير.

وأضاف: مع تضاؤل الشعور بالقواسم العرقية المشتركة، يسهل على الكوريين الجنوبيين الشباب النظر إلى الشمالية بالكامل من خلال عدسة العداء. قدم الشباب الكوري الجنوبي التماسًا إلى مون لإلغاء قرار إشراك فريق هوكي الجليد بين الكوريتين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018. كما يجدر بالذكر أن حوالي 60 % من جيل الألفية الكوري الجنوبي يشعر بالقلق الآن من نية مون التبرع بلقاحات فيروس كورونا إلى كوريا الشمالية. لقد تضاعفت نسبة الكوريين الجنوبيين الذين يعتبرون الشمالية «عدوا» منذ عام 2005، في حين شهد عدد أولئك الذين لا يبالون تمامًا بما يحدث في الشمال ارتفاعا ملحوظا.

ولفت إلى أن السياسيين استغلوا هذا التغيير في المشاعر لتسجيل نقاط ضد معارضيهم.

ومضى يقول: هذه التغييرات في المفاهيم العامة، وتجلياتها الدبلوماسية، يمكن أن تعرقل التقدم نحو التعايش المتبادل والسلمي. إن التخلي عن آمال الاندماج العرقي يوسع المسافة النفسية بين الكوريتين، مما يعزز العداء واللا مبالاة.

وأردف بقوله: مكّنت الآمال في إعادة التوحيد من تصوير الشمال ليس كتهديد وجودي بل كجار محتاج. من الناحية التاريخية، فإن اللمسة الناعمة من جانب كوريا الجنوبية قطعت شوطًا طويلًا نحو تبديد التوترات الإقليمية. على الرغم من التجربة النووية لكوريا الشمالية عام 2017، التي أغضبت الولايات المتحدة، كانت مناورات مون الدبلوماسية الحميدة هي التي حققت قممًا مع كيم جونغ أون في العام التالي.

وأوضح أنه إذا لجأت بيونغ يانغ إلى المزيد من الاستفزازات العسكرية، فمن المرجح أن ترفض كوريا الجنوبية، التي تخلت عن إعادة التوحيد كوريا الشمالية تمامًا كدولة منبوذة وتسعى إلى المزيد من العقوبات الاقتصادية وحتى الانتقام العسكري.

وأضاف: تجنبت كوريا الجنوبية بناء ترسانة نووية على أساس فكرة شبه الجزيرة الكورية الخالية من الأسلحة النووية كمبدأ للسلام الدائم. على الرغم من أن احتمالية تطوير كوريا الجنوبية لأسلحة نووية لا تزال قاتمة، إلا أن تبخر إعادة التوحيد في أذهان الجمهور وإصرار كوريا الشمالية، الذي لا يلين على الأسلحة النووية يعنيان سببًا يدفع الجنوبية إلى امتلاك أسلحة نووية.